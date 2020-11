Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unfall mit Flucht +++ Zeugen gesucht +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am Montag, 1.11.2020 zwischen 08:00 und 08:15 Uhr kommt es zu einem Verkehrsunfall in der Sachsenstraße Höhe Nr. 35 in Bürgerfelde. Ein unbekannter Fahrer fährt dabei mit einem weißen Daimler Benz Sprinter (Liefer-/Kastenwagen) gegen einen geparkten PKW Daimler und entfernt sich unerlaubt von der Unfallstelle. Es entsteht ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Die Polizei bittet nun Zeugen sich zu melden, die nähere Hinweise zu dem Fahrzeug und Fahrer geben können. Hinweise an die Polizei Oldenburg bitte unter der Telefonnummer 0441-7904115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Frank Vehren

Telefon: 0441-7904004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell