POL-OL: +++ Einbruch in zwei Häuser +++

Bislang unbekannte Täter drangen in der Zeit von Sonntag, 1.11.2020, 15:30 Uhr bis Montag, 2.11.2020, ca. 06:30 Uhr in ein Haus an der Katharinenstraße ein und entwendeten dort mehrere Musikinstrumente von noch unbekanntem Wert. Für den Abtransport der Instrumente dürfte ein Fahrzeug verwendet worden sein. Zudem brachen sie in ein daneben befindliches Gebäude ein. Zum dortigen Diebesgut ist noch nichts bekannt. (1275408, 1275928)

Die Polizei sucht hierzu noch Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge in dem Bereich beobachtet haben. Hinweise bitten an die Polizei unter Telefon 0441-7904115.

