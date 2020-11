Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Versuchte Diebstähle und Sprengung von Zigarettenautomaten +++

OldenburgOldenburg (ots)

Unbekannte Täter versuchten am Sonntag, 1.11.2020 gegen 06:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Käthe-Kollwitz-Straße zu sprengen. Es gelang ihnen jedoch nicht und sie flüchteten unerkannt. (1272326). Ob dieser Versuch im Zusammenhang mit einer Komplettentwendung eines Automaten im Immenweg am Freitag, 30.10.2020, 23:00 Uhr (darüber wurde bereits berichtet), wird derzeit geprüft.

Die Polizei sucht Zeugen zu den Taten. Hinweise bitte an die Polizei Oldenburg unter Tel. 0441-7904115.

