Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++Versuchter Einbruchdiebstahl++ ++Automatendiebstahl++ ++Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte++

Oldenburg

Versuchter Einbruchdiebstahl In der Nacht von Freitag auf Samstag ereignete sich ein versuchter Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus in Rastede, Wiemkenstraße. Unbekannte Täter hebelten ein Fenster auf, wurden jedoch vermutlich durch die aktivierte akustische Alarmanlage von einer weiteren Tatbegehung abgeschreckt.

Automatendiebstahl Am Freitag wurde im Oldenburger Stadtteil Ofenerdiek, Schafjückenweg, ein Zigarettenautomat bis auf das Ständerwerk komplett entwendet. Ein Zeuge teilte mit, dass er gegen 23.00 Uhr einen lauten Knall und kurz darauf das Geräusch eines wegfahrenden eines unbekannten Kraftfahrzeugs gehört habe. Die Höhe des Diebesgutes ist derzeit unbekannt.

Tätlicher Angriff auf Vollstreckungsbeamte Freitagabend wurde der Polizei eine Ruhestörung in einem Mehrparteienhaus in Oldenburg gemeldet. Die 63-jährige weibliche Verursacherin reagierte bei der ersten Ansprache durch die Polizei bereits uneinsichtig und aggressiv. Als sie wieder durch laute Musik die Ruhe stört, wird die Wohnung erneut und nun zwecks Sicherstellung der Musikanlage aufgesucht. Dabei leistet die 63-jährige Beschuldigte Widerstand und attackiert die Polizeikräfte. Bei dem Angriff durch die Beschuldigte wird eine 44-jährige Polizeibeamtin getreten. Sie erleidet eine Knieprellung. Da sich die Beschuldigte nicht beruhigte, wurde sie in Verhinderungsgewahrsam genommen. Bei dem Vorfall nahmen die Einsatzkräfte in der Wohnung des Weiteren Cannabisgeruch wahr. Eine Nachschau führte zum Auffinden und der Beschlagnahme von augenscheinlichem Marihuana.

