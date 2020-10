Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Automat in Edewecht/ Husbäke aufgebrochen

Bild-Infos

Download

OldenburgOldenburg (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht vom 28./ 29.10.2020 einen Automaten , der in Edewecht/ Husbäke, in der Breslauer Straße/ Einmündung Hansaweg aufgesetllt ist, aufgebrochen und den gesamten Inhalt sowie das Bargeld entwendet. Der Automat wurde bei der Tat stark beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell