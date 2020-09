Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Motorradfahrer stürzt in einer Kurve

Uslar (ots)

USLAR-ESCHERSHAUSEN (zi.) Ein 20-jähriger Motorradfahrer aus Gerberhausen befuhr am 19.09.20, um 14:30 Uhr, die L 548 von Eschershausen in Richtung Relliehausen. Dabei geriet er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kam im Straßengraben zu Fall. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,-. Der 20-Jährige wurde mit dem RTW ins Krankenhaus in Göttingen eingeliefert.

