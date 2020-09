Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl aus Wohnung

Uslar (ots)

USLAR-BOLLENSEN (zi.) Unbekannte Täter gelangten in der Zeit vom 12.09.20, 17:00 Uhr, bis zum 18.09.20, 13:00 Uhr, in das Gebäude einer ehemaligen Gaststätte im Galgenweg in Bollensen. Dort drangen sie gewaltsam in mehrere Zimmer ein und entwendeten einen Werkzeugkasten, zwei Akkuschrauber und eine Säge. Der Wert der entwendeten Gegenstände beträgt ca. 300,- Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0.

