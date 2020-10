Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: Unbekannte Täter beschmieren neuen 24-Stunden-Blitzer des Landkreises

Bild-Infos

Download

OldenburgOldenburg (ots)

In der Nacht vom 29./ 30.10.2020 bringen unbekannte Täter braune Lackfarbe auf das neue Geschwindigkeitsmessgerät des Landkreises Ammerland, dem so genannten "Enforcement Trailer" auf, so dass das zur Tatzeit am Wildenlohsdamm aufgestellte Gerät unbrauchbar gemacht wurde. Mögliche Tatzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Edewecht unter der Rufnummer 04405 925960 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Bad Zwischenahn

Telefon: +49(0)4403/927 115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell