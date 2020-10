POL-OL: +++ Hoher Schaden nach Unfall auf dem Pferdemarkt +++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Hoher Schaden nach Unfall auf dem Pferdemarkt

Oldenburg

Am Mittwochabend (22.30 Uhr) wurde der Polizei ein Verkehrsunfall auf dem Pferdemarkt gemeldet. Den Ermittlungen zufolge wollte ein 36-Jähriger Mercedesfahrer mit seiner gleichaltrigen Beifahrerin aus Richtung Peterstraße kommend in die Donnerschweer Straße fahren. Aus ungeklärten Gründen verlor der Fahrer in der Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort überfuhr er einen Bordstein und kollidierte schließlich mit zwei Ampelmasten sowie einem Laternenmast.

Zeugen schilderten den Beamten, dass der Fahrer nach der Kollision ausstieg, die Kennzeichen vom Fahrzeug abmontierte und sich gemeinsam mit seiner Beifahrerin vom Unfallort entfernte. Während die Beamten bereits mit der Sicherung der Unfallstelle sowie der Unfallaufnahme begonnen hatten, kehrte der mutmaßliche Unfallverursacher mit seiner Begleiterin zum Unfallort zurück. Die Beamten stellten bei dem 36-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,42 Promille fest. Darüber hinaus verlief ein Drogenschnelltest positiv: der Mann hatte offenbar Kokain konsumiert. Einen Führerschein konnten die Beamten nicht sicherstellen, da der 36-Jähriger keinen besaß.

Ein Arzt entnahm bei dem Mann eine Blutprobe. Neben dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Straßenverkehrsgefährdung ermitteln die Beamten auch wegen des unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs, da der Mann mutmaßlich unberechtigt ein Firmenfahrzeug benutzt hat.

Bei dem Unfall entstand nach Schätzung der Polizei ein Schaden von 10.000 Euro. (1258555)

