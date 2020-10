Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Polizei stellt mutmaßliches Diebesgut sicher +++

Oldenburg (ots)

Bei den Ermittlungen wegen Diebstahls in mehreren Fällen hat die Polizei in der vergangenen Woche die Wohnung eines 33-jährigen Tatverdächtigen durchsucht und mutmaßliches Diebesgut sichergestellt. Der Oldenburger steht im Verdacht, im Juni sowie im August diesen Jahres in mindestens 16 Fällen die Fahrzeugtüren von geparkten Fahrzeugen geöffnet und Wertgegenstände entwendet zu haben. Bei einer der Diebestouren war ein Täter am 18. August 2020 während der Tat von einer Überwachungskamera gefilmt worden. Bei der Auswertung der Kameraaufzeichnungen erkannten die Beamten den polizeibekannten 33-jährigen Oldenburger als Tatverdächtigen wieder:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4684640

Am 23. August 2020 beobachtete ein Anwohner der Heinrich-Renken-Straße, wie ein unbekannter Mann von Grundstück zu Grundstück ging und versuchte, die Türen von Fahrzeugen zu öffnen. Die Polizei konnte den Tatverdächten, der sich anschließend mit dem Rad entfernt hatte, nach kurzer Flucht stellen: es handelte sich ebenfalls um den 33-jährigen Oldenburger.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/4686777

Im Rahmen der Durchsuchung stießen die Ermittler in der Wohnung des Mannes auf eine Reihe von Gegenständen, die als mögliches Diebesgut aus diesen Taten sichergestellt wurden. Dabei handelt es sich unter anderem um sechs Sonnenbrillen des Herstellers Ray-Ban, drei Ferngläser, drei Kameras, vier Etuis mit CDs sowie mehrere leere Geldbörsen.

Die Beamten setzen die Ermittlungen gegen den Mann fort und versuchen nun, die sichergestellten Gegenstände ihren Eigentümern zuzuordnen.

Zeugen ähnlicher Taten oder weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.(978461)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Pressestelle

Stephan Klatte

Telefon: 0441 790 4004

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell