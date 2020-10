Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Drei Einbrüche im Stadtgebiet Westerstede +++ Zeugen gesucht +++ Verkehrsunfall mit drei Leichtverletzten

Oldenburg (ots)

Am diesem Wochenende ist es im Stadtgebiet Westerstede zu drei Wohnungseinbrüchen gekommen. Zwischen Freitagnachmittag (23.10.20) und Samstagabend (24.10.20) gelangten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Heinrich-Siede-Straße ein und entwendeten ein Laptop. Am Samstag, zwischen 12:30 Uhr und 19:30 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in zwei Wohnungen eines Mehrfamilienhauses in der Gaststraße ein. Aus den Wohnungen wurde durch den oder die Täter nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Westerstede (04488/8330) zu melden.

.

Drei Personen wurden am Samstagmittag (24.10.20) bei einem Verkehrsunfall in Westerstede leicht verletzt. Ein 87-jähriger Mann aus Varel fuhr mit sein Pkw auf der Neuenburger Straße in Richtung Westerstede und beabsichtigte nach links in die Jührdenerfelder Straße abzubiegen. Gleichzeitig überholte eine 34-jährige Autofahrerin aus Wilhelmshaven, die ebenfalls die Neuenburger Straße in Richtung Westerstede befuhr, kurz vor der Einbiegung zur Jührdenerfelder Straße ein vor ihr fahrendes Wohnmobil. Das Fahrzeug der 34-Jährigen stieß mit dem Pkw des 87-Jährigen zusammen. Die beiden Fahrzeugführer sowie die 82-jährige Beifahrerin des Varelers wurden leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand insgesamt ein Sachschaden von ca. 9000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

PK Westerstede

Telefon: +49(0)4488/833-115

E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell