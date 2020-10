POL-OL: ++ Raubdelikt ++

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

++ Raub auf Straße ++ Am Sonntag, dem 25.10.2020, kommt es zu einem Raubdelikt in der Berliner Straße in Oldenburg, OT: Bürgerfelde. Um 13.28 Uhr befindet sich eine 22 Jahre alte Oldenburgerin zu Fuß in der Berliner Straße. Eine männliche Person nähert sich von hinten, entreißt dem Opfer eine Handtasche sowie ein mitgeführtes Laptop und stößt die Oldenburgerin zu Boden. Sie stürzt und verletzt sich leicht. Der Täter flüchtet in ein Gehölz hinter einer Tankstelle. Die weitere Fluchtrichtung ist nicht bekannt.

Im Rahmen der Fahndung werden die Handtasche und das Laptop im Nahbereich gefunden. Die Geldbörse und das Handy fehlen weiterhin.

Die Polizei setzt zur Fahndung sieben Funkstreifenwagen und einen Polizeihubschrauber ein. Die Fahndung nach dem Täter verläuft negativ. Täterbeschreibung: männlich, dunkel gekleidet, schlanke Figur

