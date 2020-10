Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Schwere Brandstiftung

Rastatt (ots)

Ein bislang Unbekannter soll am frühen Sonntagmorgen die Terrasse eines Wohnhauses in der Maxstraße in Brand gesteckt haben. Im Zeitraum von 5:00 Uhr bis 7:00 Uhr verschaffte sich dieser mutmaßlich über angrenzende Gärten Zutritt zu der Terrasse des Anwesens und steckte Teile dieser in Brand. Weiter versuchte der unbekannte Feuerteufel wohl vergeblich, weitere Brandherde zu legen. Ein Eingreifen der Feuerwehr war nicht nötig, da der Brand von selbst erlosch. Glücklicherweise wurde keiner der Bewohner durch das Feuer verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen wegen schwerer Brandstiftung und dem Verdacht der Sachbeschädigung durch Brandlegung eingeleitet. /lw

