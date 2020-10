Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbrüche an der Alexanderstraße + Autoaufbruch +++

Oldenburg (ots)

Unbekannte Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag zu Montag in zwei Gaststättenbetriebe an der Alexanderstraße eingestiegen. Etwa in der Zeit zwischen ein und zehn Uhr schlugen die Täter zunächst ein Fenster auf der Rückseite des Gebäudes ein und gelangten so in den Gastraum eines Cafés. Dort brachen sie gewaltsam zwei Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Auf bislang nicht bekannte Weise drangen die Diebe zudem anschließend in die Räume einer angrenzenden Spielhalle ein. Dort hebelten sie ebenfalls zwei Spielautomaten auf und stahlen Münzgeld. Die Täter konnten unerkannt flüchten. (1245087)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag (17 bis 9.30 Uhr) schlugen Unbekannte an der Windmühlenstraße die rechte Seitenscheibe eines Mercedes Sprinter ein und öffneten die Beifahrertür. Aus dem Handschuhfach entwendeten sie nach Angaben des Geschädigten mehrere Tausend Euro Bargeld. (1241699)

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0441/790-4115 zu melden.

