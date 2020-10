Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Gezielte Kontrollmaßnahmen gegen Corona-Verstöße +++

Oldenburg (ots)

Wie angekündigt haben Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt/Ammerland gemeinsam mit dem Zentralen Außendienst der Stadt Oldenburg am Wochenende die Corona-Kontrollen im Stadtgebiet intensiviert. Jeweils in den Abendstunden haben die Einsatzkräfte am Freitag (22 bis 2 Uhr) sowie am Samstag (22 bis 3 Uhr) insgesamt 33 Gaststätten auf die Einhaltung der Vorschriften aus dem Infektionsschutzgesetz sowie der Coronaverordnung überprüft.

In der Nacht von Freitag auf Samstag kontrollierten die Beamten 18 Gaststätten im Innenstadtgebiet. Bei neun der überprüften Betriebe wurden keine Verstöße festgestellt. In fünf der anderen Gaststätten stellten die Beamten unzureichende Abstände zwischen den Gästen fest; insgesamt 15 Personen hielten sich nicht an die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Im Hinblick auf die Dokumentationspflicht wurden drei weitere Verstöße festgestellt; in einem Fall konnte der Gastwirt kein ausreichendes Hygienekonzept vorlegen.

15 weitere Gaststätten wurden in der darauffolgenden Nacht überprüft; bei sechs Betrieben stellten die Beamten Verstöße gegen die Abstandsregeln und die Dokumentationspflicht fest. Bei einer Gaststätte in der Fußgängerzone war zudem eine Fluchttür zugestellt und verschlossen; dieser Betrieb musste um 2 Uhr zwangsweise geschlossen werden. Bezüglich der festgestellten Ordnungswidrigkeiten leitete die Stadt Oldenburg Ermittlungsverfahren ein.

In den kommenden Tagen und Wochen sind weitere Kontrollen, auch gemeinsam mit der Stadt Oldenburg, geplant. In diesem Zusammenhang verweisen wir zusätzlich auf die Pressemitteilung der Polizeidirektion Oldenburg vom 22. Oktober 2020: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62353/4741571

