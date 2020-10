Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall+++

OldenburgOldenburg (ots)

+++Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall+++ In der Nacht Freitag auf Samstag, am frühen Samstagmorgen, gegen 01.35 Uhr, kommt es im Bereich des Pferdemarktkreisels in 26121 Oldenburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Personen -jeweils die zwei Insassen der Pkw- leicht verletzt werden. Ein Pkw Fiat kollidiert mit einem Pkw Porsche. Die Polizei sucht noch Zeugen, die etwas zum Unfallhergang berichten können. Hinweise bitte an 0441/790-4115.

-202001268995-

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 1

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/790-4117

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell