Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Rieste: Betrunken gegen Gartenmauer gefahren

Rieste (ots)

Gegen 19:20 Uhr kam es am Samstagabend in der Straße Auf den Bühren zu einem Verkehrsunfall. Der 62-jährige Fahrer eines Mofa-Rollers verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, prallte gegen die Mauer eines Vorgartens und stürzte. Der Mann zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er zur Behandlung in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht wurde. Zum Unfallzeitpunkt war der 62-Jährige erheblich alkoholisiert, ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Am Roller und an der Gartenmauer entstanden leichte Sachschäden.

