Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Schiffsführer bei Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt

Bramsche (ots)

Am Freitagnachmittag, um kurz nach 14 Uhr, wurden die Rettungskräfte zum Mittellandkanal zwischen Engterstraße und Osnabrücker Straße gerufen. Auf einem Frachtschiff war der 64-jährige Kapitän bei einem Arbeitsunfall lebensgefährlich verletzt worden. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wollte der Mann sein höhenverstellbares Führerhaus verstellen, als ein Stahlseil riss und das Dach herabstürzte. Der Mann wurde schwer an Kopf und Rücken getroffen und in ein Osnabrücker Krankenhaus gebracht. Ein Steuermann bemerkte den Unfall, setzte den Notruf ab und manövrierte das Schiff ans Ufer. Die zuständige Wasserschutzpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. In einer ersten Meldung hatte es geheißen, das Schiff habe eine Brücke berührt, dies stellte sich aber als unwahr heraus.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell