Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Verkehrsunfallflucht in Melle-Mitte

Melle (ots)

Am Freitag, zwischen 11:45 Uhr und 16:00 Uhr, kam es auf dem Parkplatz des Modehauses Böckmann in der Dr.-Maria-Heilmann-Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer 3er BMW wurde in der genannten Zeit durch ein unbekanntes Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, beschädigt. Der BMW weist hinten links Beschädigungen auf. Der Schaden wird auf mindestens 1500 EUR geschätzt. Die Polizei bittet den Verursacher oder die Verursacherin dieses Parkplatzremplers sich zu melden. Dazu werden auch Zeugen aufgerufen, die den Unfall bemerkt haben. Erreichbar ist die Polizei in Melle unter 05422/920600.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Matthias Bekermann

Telefon: 0152/09399168

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell