Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Gelenkbus berührte Radfahrer

Melle (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16:10 Uhr, ereignete sich auf der Buerschen Straße zwischen Eickener Straße und Neuerostraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Fahrradfahrer. Ein 59-jähriger Mann aus Melle befuhr mit seinem Fahrrad die Buersche Straße in Richtung Melle-Mitte, als er von einem Gelenkbus überholt wurde. Der Überholvorgang war noch nicht ganz abgeschlossen, da kam es zu einer Berührung zwischen hinterem Fahrzeugteil und dem Fahrradfahrer, dieser stürzte daraufhin und verletzte sich schwer. Er wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

