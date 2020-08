Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Zwei Leichtverletzte nach Zusammenstoß zwischen Krad und Pkw

Ankum (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20:45 Uhr, stießen ein Krad und ein Pkw auf der Alfhausener Straße zusammen. Der Unfallverursacher, ein 22-jähriger Mann aus Recke, befuhr mit seinem Motorrad Honda den Fürstenauer Weg von Tütingen aus in Richtung Rüssel. Als er beabsichtigte die Alfhausener Straße zu überqueren, übersah er einen von links kommenden VW Golf, der in Richtung Alfhausen unterwegs war. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Motorradfahrer und Autofahrer, ein 47-jähriger Mann aus Wallenhorst, erlitten bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen. Ein 6-jähriges Kind, welches ebenfalls im Golf saß, blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Schäden.

