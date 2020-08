Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Unbekannte grillten im Wald - Feuerwehr löschte

Georgsmarienhütte (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, meldete ein aufmerksamer Zeuge über den Notruf eine Rauchentwicklung im Waldgebiet an der Straße Am Musenberg. Dank dem Zeugen konnte die Feuerwehr Oesede die Flammen schnell löschen, Unbekannte hatten trotz anhaltender Trockenheit im Wald über offenem Feuer gegrillt. Der oder die Verursacher waren beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Aufgrund der anhaltenden Trockenheit und den sommerlichen Temperaturen kann ein solches Verhalten schnell zu einem Waldbrand führen. Die Polizei bittet Personen, die Hinweise auf die möglichen Verursacher geben können, sich unter 05401/879500 zu melden.

