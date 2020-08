Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Hochwertiges Trekking-/Cityrad gestohlen

Osnabrück (ots)

An der Schlagvorderstraße, zwischen dem Goethering und der Eisenbahnstraße, stahlen Unbekannte am Mittwochabend ein hochwertiges Trekking- bzw. Cityrad der Marke VSF, Modell ATB 300. Das schwarze 28-Zoll-Rad stand angeschlossen an einer Straßenlaterne, als sich die Diebe zwischen 19.10 und 00.20 Uhr an dem Schloss zu schaffen machten und das Fahrrad mitnahmen. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Zweirades erbittet die Osnabrücker Polizei, Telefon 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell