POL-OS: Bramsche: Verkehrsunfallflucht am Darnsee

Bramsche (ots)

Auf dem Parkplatz des Darnsees kam es am Freitag zwischen 16 Uhr und 18 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer Mini Cooper, der ordnungsgemäß auf dem Parkplatz abgestellt worden war, wurde an der hinteren rechten Fahrzeugecke nicht unerheblich beschädigt. Die Unfallspuren deuten darauf hin, dass der Verursacher oder die Verursacherin die Berührung wahrgenommen haben muss. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 1300 Euro geschätzt. Die Polizei bittet den Verursacher oder die Verursacherin, sich zu melden. Ebenso sind Zeugen aufgerufen sich zu melden, die den Unfall bemerkt haben oder sonst Hinweise geben können. Erreichbar ist die Polizei in Bramsche unter 05461/915300.

