POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht

Rheine (ots)

Auf dem Parkplatz des REWE-Einkaufsmarktes an der Osnabrücker Straße ist es am Dienstag (28.07.) zu einem Unfall gekommen. Zwischen 16.20 Uhr und 16.50 Uhr wurde dabei ein weißer VW Polo an der linken Seite erheblich beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 2.000 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Rheine, Telefon 05971/938-4215.

