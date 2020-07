Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfallflucht

Ibbenbüren (ots)

In der Zeit zwischen Freitag (24.07.), 16.00 Uhr, und Sonntag, 11.00 Uhr, wurde in Höhe der Naumannstraße 1 ein weißer Mercedes, A-Klasse, beschädigt. Der Wagen stand auf dem Parkplatz vor dem dortigen Mehrfamilienhaus und wurde am rechten Kotflügel sowie der Frontstoßstange beschädigt. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 2.500 Euro. Zeugen, die Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

