POL-ST: Lotte, Exhibitionist aufgetreten

Am Montagvormittag (27.07.2020) ist am Niedringhaussee ein Exhibitionist aufgetreten. Um kurz nach 10.00 Uhr wanderten zwei Frauen auf dem Rundweg des Sees. Als sie sich am südlichen Ufer befanden, stand plötzlich ein nackter Mann vor ihnen. Danach verschwand der etwa 35 bis 40 Jahre alte Unbekannte wieder. Wenig später konnten die Frauen erkennen, dass der Mann, inzwischen bekleidet, in Richtung Sloopsteinweg und von dort in Richtung Parkplatz Kartoffelstraße entfernte. Kurze Zeit später fuhr ein Pkw von dem Parkplatz in Richtung Seeste davon. Eine der Geschädigten konnte zudem mitteilen, dass sich der etwa 185 cm große Mann, der eine Glatze und eine schlanke sportliche Statur hatte, zuvor am westlichen Seeufer bereits nackt gezeigt hatte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

