POL-ST: Greven-Schmedehausen, Diebstahl

Am Domhof in Schmedehausen haben Diebe aus einem Traktor eine Batterie gestohlen. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die unbekannten Täter müssen sich in der Zeit zwischen Montagnachmittag, 17.00 Uhr, und Dienstagnachmittag (28.07.2020), 16.15 Uhr, an dem landwirtschaftlichen Fahrzeug aufgehalten haben. Nachdem sie die Motorhaube geöffnet hatten, schraubten sie den Verschluss der Batterie ab und entwendeten diese dann. Bei Öffnen des Motorbereiches wurde die Abdeckung beschädigt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02571/928-4455.

