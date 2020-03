Polizeidirektion Neumünster

Hohenwestedt / Kreis RD-ECK. Eine 24-jährige Mutter von zwei Kindern erschien heute (13.03.20) bei der Polizei in Hohenwestedt und gab eine Geldbörse mit rund 500 Euro Bargeld ab. Diese, so gab sie an, hatte sie auf dem Parkplatz eines Discounters gefunden. Finderlohn wollte sie nicht in Anspruch nehmen. Die Beamten konnten anhand einer EC-Karte den Eigentümer (82) der Geldbörse ermitteln und suchten dessen Wohnung auf. Der Senior zeigte sich überaus erfreut und wollte sich auf jeden Fall bei der Finderin bedanken. Schönes Wochenende.

