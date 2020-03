Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Beringstedt

Kreis RD-ECK Räuber flüchtete ohne Geld

Beringstedt / Kreis RD-ECK (ots)

200313-2-pdnms Räuber flüchtete ohne Geld

Beringstedt / Kreis RD-ECK. Durch das Besprühen mit Pfefferspray leicht verletzt wurde die Mitarbeiterin eines Marktes für Versicherungsschäden in Beringstedt. Die 55-Jährige hatte den Markt nach Feierabend verschließen wollen, als gegen 19.15 Uhr (12.03.20) ein Unbekannter an sie herantrat, ihr Pfefferspray ins Gesicht sprühte und die Tasche mit den Tageseinnahmen entreißen wollte. Das scheiterte jedoch an dem Widerstand der Frau und ihren lauten Hilferufen. Der Räuber flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung. Beschreibung: Etwa 165 bis 170 cm groß, schlank, dunkle Kleidung, Kapuzenpullover. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise erbitte die Kripo in Rendsburg unter der Rufnummer 04331 / 208-450.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell