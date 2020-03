Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Dachstuhlbrand in der Kieler Straße

Neumünster (ots)

200313-3-pdnms Dachstuhlbrand in der Kieler Straße

Neumünster. Feuerwehr und Polizei wurden heute (13.03.20, 10.20 Uhr) wegen eines Feuers in die Kieler Straße entsandt. Beim Eintreffen an der Brandstelle (Mehrfamilienhaus, Hausnummer 73) konnte Rauchentwicklung aus dem Dach festgestellt werden. Die Bewohner des Hauses und der beiden benachbarten Häuser wurden vorsorglich evakuiert. Die Kieler Straße ist zwischen der Bismarckstraße und der Anscharstraße weiterhin (13.40 Uhr) voll gesperrt. Während die Bewohner der Nachbargebäude wieder zurück in ihre Wohnungen konnten, ist das betroffene Gebäude zurzeit nicht bewohnbar. Acht gemeldete Personen werden anderweitig untergebracht. Nach ersten Feststellungen von der Brandstelle könnten Arbeiten am Dach brandursächlich gewesen sein. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Verletzt wurde niemand.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell