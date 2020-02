Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Graffitischmierereien in Zittau

Zittau (ots)

Rund um den Zittauer Bahnhof stellte die Bundespolizei am vergangenen Samstag mehrere Graffitistraftaten fest. Zwischen 01:00 Uhr und 23:30 Uhr wurden vier Fälle mit insgesamt 5,3 Quadratmeter Graffiti aufgenommen. Beschmiert wurden eine Bahnunterführung und eine Dachkonstruktion am Bahnhof sowie die Eisenbahnbrücke in der Dornspachstraße. Der Schaden beläuft sich auf etwa 500,00 Euro. Die Bundespolizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

