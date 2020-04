POL-PDPS: Rothirsch verursacht hohen Sachschaden

Polizeidirektion Pirmasens

- Höheinöd - Glück im Unglück hatte am frühen Dienstagmorgen der Fahrer eines Opel Astra, der die A 62 aus Richtung Weselberg kommend, in Fahrtrichtung Pirmasens befuhr. Im zweispurigen Bereich, in der Höhe von Höheinöd, sprang ein Rothirsch auf die Fahrbahn und kollidierte frontal mit dem PKW. Das Tier erlag seinen Verletzungen. An dem fast neuen PKW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 28.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt. |piwfb

