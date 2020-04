Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vier Reifen an Chevrolet Spark zerstochen, Botschaft hinterlassen

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Montag, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 03:15 Uhr, zerstach eine unbekannte Person an einem auf dem Parkplatz vor dem Berliner Ring 14 (Hochhaus) geparkten Chevrolet Spark alle vier Reifen. An der Windschutzscheibe wurde ein Stück Pappe mit der mehrfarbigen Aufschrift: "Hallo Du Schlampe: Lasse Enlich meinem FREUND In RUHE" angebracht. Laut der über 70jährigen Halterin muss es sich um eine Verwechslung handeln, weil eine Frau in ihrem Alter keine derartigen Beziehungsprobleme mehr habe. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

