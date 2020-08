Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Versuchter Einbruch in Schützenhaus

Bramsche (ots)

Unbekannte Täter versuchten in der Nacht von Donnerstag zu Freitag gewaltsam in das Schützenhaus an der Hopfenbrede einzudringen. Dazu wurde eine Jalousie des Festsaals hochgeschoben, das dahinterliegende Fenster mit einem Stein eingeworfen und geöffnet. So löste um kurz nach 04 Uhr die Alarmanlage aus. Mutmaßlich wurden der oder die Täter durch den Alarm vertrieben, nach dem derzeitigen Ermittlungsstand wurde das Schützenhaus nicht betreten. Neben dem zerstörten Fenster wurde auch noch eine Farbschmiererei festgestellt. Der entstandene Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zu den Taten geben kann, meldet sich bitte unter 05461/915300 bei der Polizei.

