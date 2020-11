Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruch in Shisha-Bar +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am 1.11.2020 zwischen 04:45 Uhr und 10:45 Uhr kommt es zu einem Einbruch in eine Shisha-Bar an der Nadorster Straße. Die unbekannten Täter brachen dort Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld sowie mehrere Shisha-Pfeifen. Der Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. (1272921)

Die Polizei sucht Zeugen der Tat, die evtl. verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei Oldenburg unter Tel. 0441-7904115.

