POL-PDMT: Unfall mit Radfahrer

Am 02.09.20, gg. 14.30 Uhr, kam in Hahnstätten, Oberneisener Straße, ein Radfahrer zu Fall und verletzte sich dabei. Eventuell wurde er vom Außenspiegel eines entgegenkommenden PKW berührt. Mehrere Zeugen leisteten dem Radfahrer Erste Hilfe, während der PKW weiterfuhr. Der Fahrer konnte später ermittelt werden. Weitere Zeugen, die den Unfall gesehen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Diez unter 06432/601-0 bzw. pidiez@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

