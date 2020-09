Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Diebstahl von zwei PKW Hyundai

Ransbach-Baumbach (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch kam es zum Diebstahl von zwei PKW in der Ortslage Ransbach-Baumbach. Aus einer Hofeinfahrt in der Mogendorfer Straße wurde ein Hyundai Tucson, Farbe weiß, gestohlen, der mit den Kennzeichen WW-IT 888 versehen war. Vom Gelände eines Autohauses in der Schulstraße fehlt ein Hyundai Santa Fee, Farbe braun, welcher nicht zugelassen ist. Vermutlich ist dieser PKW mit Kennzeichen versehen, die vorher an einem anderen Wagen abmontiert worden waren, WW-WA 102. Hinweise zum Tatgeschehen bitt an die Polizeiwache Höhr-Grenzhausen.

