Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Gehlert - Einbruch in Einfamilienhaus

Gehlert (ots)

Im Zeitraum Sonntag, 30.08.2020, 14.30 Uhr bis Montag, 31.08.2020, 14.00 Uhr wurde in ein Einfamilienhaus in der Straße "Zum Eichholz" eingebrochen. Bislang unbekannte Täter hebelten eine Terrassentür im rückwärtigen Bereich auf und gelangten somit ins Haus. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg



Telefon: 02662-95580

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell