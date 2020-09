Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Schwerer Verkehrsunfall

Ransbach-Baumbach (ots)

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagabend in der Rheinstraße in Ransbach-Baumbach.

Hier wurde ein Fußgänger von einem Pkw erfasst und dabei schwerst verletzt.

Er wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Über die Schwere seiner Verletzungen liegen noch keine genauen Erkenntnisse vor.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern zur Zeit noch an.

