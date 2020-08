Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht

Westerburg (ots)

Am vergangenen Freitag, dem 28.08.2020, kam es zwischen 17:30 und 17:45 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Kauflandes in Westerburg. Ein schwarzer VW Phaeton wurde an der vorderen Stoßstange durch einen unbekannten Verursacher beschädigt. Es liegen Hinweise vor, dass es sich bei dem Verursacher um einen älteren weißen Sprinter mit dem Kennzeichenfragment "AK-??" gehandelt haben könnte. Die Polizeiinspektion Westerburg bittet um Zeugenhinweise unter Tel.: 02663/98050.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg



Telefon: 02663-9805-0

www.polizei.rlp.de/pd.montabaur



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell