Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Einbruchsversuch in Bürogebäude +++

OldenburgOldenburg (ots)

Am vergangenen Wochenende versuchten unbekannte Täter, in ein Bürogebäude an der Bergstraße einzubrechen. Bei der Tat lösten sie jedoch Alarm aus und flüchteten.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag um wenige Minuten nach Mitternacht hebelten die Unbekannten zunächst das Glas eines Kellerfensters heraus. Die Täter griffen anschließend durch das entstandene Loch und entriegelten das Fenster. Bei dem Versuch, in das Gebäude einzusteigen, lösten sie jedoch Alarm aus und verließen den Tatort fluchtartig. Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0441/790-4115 entgegengekommen. (1276108)

