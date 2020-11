Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Unbekannter Täter steigt in Kiosk ein +++

Oldenburg

Ein Kiosk an der Straße Vahlenhorst ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag das Ziel eines unbekannten Einbrechers geworden. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei hatte sich der Täter um 3.40 Uhr über ein Schiebe-Fenster Zugang zum Gebäude verschafft. Aus dem Innenraum entwendete er mehrere Schachteln Tabakwaren und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Die Auswertung der Videoaufnahmen aus der Überwachungskamera im Kiosk ergab, dass es sich um einen jüngeren, schlanken Mann mit heller Hautfarbe gehandelt hat. Der Unbekannte trug weiße Schuhe mit seitlichen schwarzen Streifen (vermutlich Adidas), eine blaue Jeans sowie eine schwarze Winterjacke mit Kapuze. Das Gesicht des Mannes war mit einer schwarzen Mund-Nasen-Maske bedeckt. Das Diebesgut hatte er in einer gelben Einkaufstasche deponiert.

Personen, die den unbekannten Täter in der Nähe des Kiosks beobachtet haben oder sonstige Angaben zur Tat machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen: Telefon 0441/790-4115.(1290045)

