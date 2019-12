Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Am Samstag, in der Zeit zwischen 11:00 und 18:45 Uhr, hebelte ein unbekannte Täter ein Fenster eines Einfamilienhauses in der Straße Am Fichtenhang auf. Er durchsuchte die Wohnung und entwende Schmuck und eine Kamera. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90200 entgegen. (AS)

