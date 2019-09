Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Unfall in der Emil-Schüller-Straße - Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots)

Am Montag, 16.09.2019, 07.35 Uhr, kam es in Höhe Emil-Schüller-Straße 33 in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Hier beschädigte die Fahrerin eines Pkw beim Ausparken vier weitere dort abgestellte Fahrzeuge. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 15.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Koblenz, 0261-1030, in Verbindung zu setzen.

