POL-HL: HL-Innenstadt / Landespolizei beim Lübeck Pride

Am Freitag (16.08.) und Samstag ist Christopher-Street-Day #CSD in Lübeck. Eine gute Gelegenheit für uns, deutlich zu machen, dass wir für die Sicherheit aller sorgen - unabhängig von sexueller Orientierung oder geschlechtlicher Identität. Unsere Kollegen von der Zentralen Ansprechstelle LSBTIQ* sind mit einem Informations- und Beratungsstand an beiden Tage auf dem Lübecker Markt vor Ort. Infos zu unseren Ansprechpersonen gibt es unter: www.schleswig-holstein.de/LSBTIQ

