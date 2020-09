POL-RBK: Burscheid - Erheblicher Sachschaden und zwei Verletzte an der Autobahnausfahrt Burscheid

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

Burscheid - Erheblicher Sachschaden und zwei Verletzte an der Autobahnausfahrt Burscheid

Burscheid

Zwei Menschen sind am Montagnachmittag (21.09.) an der Autobahnausfahrt Burscheid / Kaltenherberg verletzt worden.

Ein 53-jähriger BMW-Fahrer aus Wermelskirchen ist kurz vor 16:00 Uhr von der Autobahn A1 abgefahren. An der Einmündung Kaltenherberg (B51) musste er zunächst an der roten Ampel anhalten. Nach übereinstimmenden Zeugenaussagen fuhr er bei Grün an, um nach links in Richtung Hilgen abzubiegen.

Zeitgleich fuhr eine 38-jährige Rösratherin mit ihrem Mercedes auf der B51 von Hilgen in Richtung Blecher. Sie gab bei der Unfallaufnahme an, das Rotlicht der Ampel übersehen zu haben.

Die C-Klasse krachte in die Fahrerseite des BMW, wobei beide Autos erheblich beschädigt wurden. Beide Fahrzeuge sind abgeschleppt worden; der Gesamtschaden wird auf über 20.000 Euro geschätzt. Sowohl die Rösratherin als auch der Wermelskirchener erlitten nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wollten sich selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. (rb) Anlage: -1- Foto

