Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Unfallstelle gesucht ++ Alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall

Betrunkener Ehemann erscheint mit PKW an der Unfallstelle ++

OldenburgOldenburg (ots)

++ Betrunkener Autofahrer verursacht Verkehrsunfall / Unfallstelle gesucht ++

Am späten Samstag Abend gegen 23:15 Uhr fällt einer Streifenwagenbesatzung ein blauer Kleinwagen auf, der in starken Schlangenlinien die Schützenhofstraße in Oldenburg in Richtung Sandkamp befährt. Nach mehrfachen Anhalteversuchen kann der PKW schließlich gestoppt werden. Bei dem Autofahrer handelt es sich um einen 41-jährigen Mann aus Oldenburg. Dieser ist erheblich betrunken. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,42 Promille. Zudem stellen die Beamten einen erheblichen Unfallschaden am PKW fest, der noch nicht lange am PKW sein dürfte. Vermutlich hat der betrunkene Autofahrer vor der Polizeikontrolle einen Verkehrsunfall verursacht und sich dann von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund der Beschädigungen im Frontbereich und an der Windschutzscheibe des Fahrzeuges könnte der PKW vermutlich gegen ein Verkehrschild oder auch Ampelmast gefahren sein. Eine entsprechende Unfallstelle kann zunächst nicht festgestellt werden. Der Mann macht keine Angaben zu seiner Fahrtstrecke. Ihm wird eine Blutprobe entnommen und es werden entsprechende Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort gefertigt. Sein Führerschein wird beschlagnahmt. Hinweise auf eine mögliche Unfallstelle werden unter 0441-7904115 erbeten.

++ Alkoholisierte Frau verursacht Verkehrsunfall / Betrunkener Ehemann erscheint mit PKW an der Unfallstelle ++

Am frühen Sonntag Morgen gegen 05:20 Uhr wird der Polizei ein Verkehrsunfall in der Dragonerstraße in Oldenburg gemeldet. Hierbei hat ein PKW beim Ausparken einen anderen PKW beschädigt. Bei der Verkehrsunfallaufnahme stellen die Polizeibeamten fest, dass die verursachende 57- jährige PKW- Fahrerin aus Oldenburg betrunken ist. Ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,30 Promille. Noch während sich die Polizeibeamten vor Ort befinden, erscheint der 60- jährige Ehemann der Unfallverursacherin mit einem PKW, um sich um den beschädigten PKW seiner Frau zu kümmern. Auch bei ihm stellen die Polizeibeamten eine Alkoholbeeinflussung fest, ein Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,46 Promille. Beide Personen werden zur Polizeidienststelle verbracht, wo ihnen jeweils eine Blutprobe entnommen wird. Entsprechende Ermittlungsverfahren werden eingeleitet und beide Führerscheine werden beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

Einsatz- und Streifendienst 2

Dienstschichtleiter

Telefon: 0441/7904217

http://www.pd-ol.polizei-nds.de/dienststellen/polizeiinspektion_olden

burg_stadt_ammerland





https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell