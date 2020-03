Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Drei "Cityroller" gestohlen

Saarburg (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 28.02.2020 bis Freitag, 06.03.2020 wurden, wie erst jetzt angezeigt, drei Cityroller entwendet. Die Kinderspielzeuge standen in einem freizugänglichen Schuppen in Irsch/Saar, Am Mühlenberg.

Alle drei Roller waren silber- und blaufarben - zudem hatten alle Drei schwarze Lenkergriffe. Die Schadenshöhe beträgt 150 EUR

Hinweis auf den/die Täter bitte an die Polizei Saarburg; Tel: 06581-91550 oder pisaarburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Saarburg

Ansprechpartner:

Bernhard Schmitt

06581-9155-45



pisaarburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell