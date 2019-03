Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrecher scheitert an guter Sicherung

Mönchengladbach (ots)

Zwischen dem vergangenen Mittwoch, 11:30 Uhr, und Donnerstag, 07:30 Uhr, versuchte ein bislang Unbekannter in ein freistehendes Einfamilienhaus auf der Bussardstraße einzubrechen.

Er überkletterte zunächst den Gartenzaun und versuchte anschließend an mehreren Stellen an der Rückseite des Hauses durch Hebeln an Fenstern und auch das Abknicken eines Schlosszylinders ins Haus zu gelangen.

Aufgrund der guten Sicherung des Gebäudes war ihm aber ein Zutritt nicht möglich und er verließ den Tatort unverrichteter Dinge.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei unter Telefon 02161-290.(jl)

